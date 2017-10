Continuar a ler

De acordo com o referido jornal, Neymar deixou a zona bastante chateado e terá pontapeado uma bola com bastante força na direção de uma parede do centro de treinos. A ver tudo isto estavam alguns elementos da direção, incluíndo Antero Henrique, mas também Kobe Bryant, que por ali estava a convite do Paris SG - e curiosamente fez um vídeo com Kylian Mbappé.



Não estão a ser fáceis os primeiros tempos de Neymar no Paris SG, pelo menos no que a polémicas diz respeito. É que, se no plano desportivo a aventura até está a correr bem (vitórias e golos atrás de golos), no campo dos desentendimentos o brasileiro parece querer também garantir um bom número... Depois do caso do penálti com Cavani, agora a mais recente problemática envolveu o técnico Unai Emery, segundo revela o 'L'Equipe'.Tudo sucedeu na sexta-feira, quando o treinador resolveu dar um treino de baixa intensidade aos titulares do duelo de quarta (diante do Anderlecht), apenas com corrida seguida de tratamentos de recuperação. Neymar não ficou agradado e pediu a Emery para treinar com os restantes jogadores do plantel. O técnico recusou, algo que o brasileiro não entendeu, pois, segundo o 'L'Equipe', "já tinha descansado e necessitava de treinar". E foi aí que a cena se tornou 'feia'.

