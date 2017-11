O PSG chega ao duelo com o campeão Monaco, agendado para domingo, com seis pontos de vantagem e em grande forma. O tridente ofensivo formado por Neymar, Cavani e Mbappé tem estado em evidência esta época, somando 41 dos 69 golos que a equipa parisiense regista neste momento em jogos oficiais. Uma sintonia que Unai Emery salientou esta sexta-feira, desvalorizando os rumores sobre os alegados conflitos entre as estrelas da equipa.

"Neymar e Cavani são muito inteligentes, sabem que precisam um do outro e dos companheiros para encontrar o equilíbrio entre a defesa e o ataque. São dois jogadores com qualidades para serem os melhores do mundo. A fortaleza do seu caráter ajuda muito nas suas exibições dentro de campo", referiu o técnico espanhol na antevisão do jogo no Mónaco, admitindo também que este será um encontro diferente para Mbappé, que reencontra a antiga equipa: "Será um jogo muito especial, não há como o negar, mas agora ele é do PSG."





Continuar a ler