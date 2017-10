Continuar a ler

Líder do campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o Monaco, o PSG também não poderá contar com o médio Thiago Motta frente ao Nice, enquanto Meunier e Dani Alves, igualmente com problemas físicos, deverão estar aptos. Quem terá a oportunidade de jogar é o argentino Di María, com o qual Unai Emery conta para colmatar a ausência de Neymar.



"Ele é muito positivo. Quando não joga, não fica contente. É normal, mas ele trabalha e quer ser titular em todos os jogos. Ele está pronto para entrar no onze. Estou contente com a forma como trabalha todos os dias. Sexta-feira será uma boa oportunidade para ele, tenho a certeza que vai jogar bem", adiantou o treinador espanhol sobre o ex-benfiquista.



Ao invés, Javier Pastore parece ter menos hipóteses do que o compatriota. Apesar de Emery garantir que está satisfeito com o médio argentino, este não tem sido opção apesar de ter recuperado dos problemas físicos e estar disponível há três encontros. "Quero que ele mantenha esta constância, sem lesões. Está pronto para jogar e ter um bom desempenho. Há mais concorrência na equipa. Com paciência, ele terá hipóteses de jogar", concluiu o técnico.

O PSG passou um mau bocado em Marselha, onde manteve a invencibilidade esta época graças a um golo de Cavani nos descontos, num empate (2-2) marcado pela expulsão de Neymar. Agora, os parisienses preparam a receção ao Nice, agendada para sexta-feira, num encontro em que Unai Emery não contará com o craque brasileiro, que está suspenso. Uma situação que, garante o técnico, serviu de lição ao antigo jogador do Barcelona."Ele é inteligente e também está ciente do que aconteceu. O que se passou no domingo é para aprender. Os jogadores marselheses empurraram-no e fizeram muitas faltas sobre ele. É importante que os árbitros aprendam a gerir este tipo de situação. Já falei com ele e ele não pode ceder às provocações. Mas eu compreendo, os jogadores são seres humanos", lembrou Emery na conferência de imprensa de antevisão do jogo que abre a 11.ª jornada da Ligue 1.