Conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Bayern Munique. Alguma coisa se falou do duelo da Champions e muito da polémica entre Neymar e Cavani. Unai Emery colocou os pontos nos iis."Temos muitos jogadores prontos para marcar penáltis e que o querem fazer. Com as estatísticas na mão, quero que sejam Cavani e Neymar a dividir essa responsabilidade. Vamos tentar ter muitos penáltis para que os dois possam ter oportunidades para os marcar", disse o treinador do clube francês.Unai Emery frisou que todos sabem o que tem de ser feito. "Já disse a Cavani e Neymar como vão ser as coisas em campo e isso também se aplica aos penáltis", adiantou, garantindo que a "equipa está unida".

Autor: Sandra Lucas Simões