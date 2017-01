Continuar a ler

"A instabilidade diretiva, com três presidentes e o mesmo número de direções, e o facto de, na abertura do mercado, não terem seguido as minhas instruções para reforçar o plantel, originaram esta decisão", referiu José Gomes à sua assessoria de imprensa.



José Gomes iniciou a temporada ao serviço do Al-Ahli, clube pelo qual conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, transferindo-se posteriormente para o Baniyas, clube que ocupa a 14.ª e última posição da 'Arabian Gulf League', o principal escalão do futebol dos Emirados Árabes Unidos.

A instabilidade diretiva e o facto de as suas indicações, relativamente ao mercado de janeiro, não terem sido seguidas levaram a que José Gomes tenha colocado o seu lugar à disposição da direção do Baniyas, após a derrota caseira (2-4) consentida diante do Al-Shabab.O técnico português aguarda agora, pacientemente, por uma decisão dos dirigentes do clube de Al-Shamka para decidir que rumo dar à carreira profissional.

Autor: João Lopes