Depois de ter chegado ao Al Sharjah no início de 2017, José Peseiro venceu no jogo de estreia (4-2 ao Al Wasl), a contar para a Taça do Presidente, mas ainda não tinha triunfado para o campeonato dos Emirados Árabes Unidos. E, ao fim de sete jornadas seguidas sem ganhar, a equipa do técnico português arrancou finalmente uma vitória ao bater (2-1) o Al Ittihad Kalba.Os golos do polaco Adrian Mierzejewski (64') e o venezuelano Gelmin Rivas (84' pen.) - pelo meio, o brasileiro Ciel reduziu aos 78', também de penálti - deram os três pontos ao conjunto orientado por José Peseiro, que ocupa o 9.º lugar no campeonato, com 20 pontos em 21 jogos.