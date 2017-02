Continuar a ler

Os romanos foram mais perigosos durante quase todo o encontro, tendo criado várias oportunidades de perigo e rematado mais de uma dezena de vezes, enquanto os visitantes tentaram em apenas quatro ocasiões, tendo ainda assim mais posse de bola.



Na primeira parte, e com Felipe Anderson em destaque na frente, a Lazio criou várias oportunidades de perigo, mas só conseguiu marcar através de um castigo máximo, convertido em cima do intervalo pelo argentino Biglia.



No segundo tempo, o AC Milan procurou ter mais bola e foi retirando espaço de manobra aos atacantes da Lazio, que ainda assim foram criando ocasiões.



No entanto, e quando os romanos se esforçavam para segurar o resultado, o argentino Jose Sosa, que entrou na segunda parte para ser um dos melhores em campo, descobriu o médio espanhol Suso, que, aos 87 minutos, fez o empate e salvou a formação de Vincenzo Montella da derrota.



Lazio e AC Milan empataram esta segunda-feira, a uma bola, no jogo de encerramento da 24.ª jornada da liga italiana, e voltaram a atrasar-se na corrida aos lugares europeus.O empate significa, para os homens da casa, uma oportunidade perdida para chegarem ao 4.º lugar, ficando no sexto, com 44 pontos, enquanto o AC Milan mantém a irregularidade e não consegue deixar o 7.º lugar, com 41.

Autor: Lusa