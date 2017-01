Continuar a ler

Lander Sports Development explicou que assinou um "contrato com Katharina Liebherr para lhe adquirir as ações do St. Mary's Football Group", que controla o clube.A proprietária do Southampton já confirmou estar em negociações com o grupo chinês, embora Katharina Liebherr alerte que "a parceria terá de obter numerosas autorizações e cumprir condições rigorosas para ser aprovada"."A Premier League é incrivelmente concorrencial. Temos de procurar novos mercados, inovações para avançar", disse a proprietária dos 'saints'.