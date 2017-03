Marco Verratti e Matuidi viram-se envolvidos numa recente polémica depois do jornal francês 'L'Équipe' ter publicado uma notícia a dar conta da presença dos dois jogadores numa discoteca, pouco tempo antes da partida fente ao Barcelona . Face a esta acusação, o agente de Verratti já reagiu, bem como o clube francês.Depois das vastas criticas às performances dos jogadores em causa, a publicação do jornal francês só veio piorar a situação. Desta feita, o representante do jogador italiano já informou que, juntamente com o seu cliente, pretendem processar o referido jornal desportivo francês."Não vou falar da nossa relação com o PSG mas é certo que o que foi escrito pelo 'L'Équipe' é absolutamente falso. Vamos avançar com uma ação legal e estamos a estudar o melhor caminho para isso. A imagem do Marco [Verratti] é sagrada e não vamos permitir que ninguém coloque isso em causa. Uma coisa é criticá-lo a nível técnico e outra é questionar a sua imagem, dizendo coisas que são absolutamente falsas", afirmou Donato di Campli à Radio Crc.O 'Le Parisien' já garantiu que Matuidi não se encontrava no evento em causa, mas sim em sua casa. O francês terá visitado a mesma discoteca, contudo no passado domingo, acompanhado por Maxwell e Ibrahimovic. Paris SG também reagiu à polémica e saiu em defesa dos jogadores, com uma publicação no Twitter oficial do clube. "Blaise Matuidi e Marco Verratti numa discoteca a dois dias do jogo em Barcelona? Isso é insultar o seu profissionalismo e o seu clube. Uma derrota não é desculpa para espalhar rumores maldosos. Vergonha para aqueles que - muitas vezes o 'L'Équipe' - transmitem informações sem verificar. Sem credibilidade", escreveu o PSG.