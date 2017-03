Continuar a ler

Ao "Sport', Donato Di Campli diz que a "imprensa francesa devai beijar os pés" de Verratti, assim como de Matuidi, pelo "que jogam no PSG".



E termina com uma ameaça: "Marco não está aborrecido com o PSG ou com os adeptos, que sempre se portaram bem. O presidente sempre manifestou a vontade de fazer uma grande equipa mas também é verdade que o meu telefone nunca deixa de tocar. Se se repetirem episódios como este, vou pensar seriamente."



Donato Di Campli, empresário de Marco Verratti, ainda está há espera que haja um "pedido de desculpas" ao jogador do PSG depois de ter sido noticiado que este mais Matuidi tinham estado num discoteca dois dias antes jogo com o Barcelona em Camp Nou ( 6-1 a favor do Barcelona) O agente garante que a informação, tornada pública pelo "L'Équipe", é "uma loucura absoluta", "pura invenção" e admite que está a ser estudada uma ação em tribunal.

Autor: Sandra Lucas Simões