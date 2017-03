Continuar a ler

Recorde-se que o jogador sofreu várias lesões musculares na carreira, o que levou os responsáveis do Borussia a avaliar a situação. Foi então descoberto um distúrbio no metabolismo que estaria na origem dos referidos problemas físicos.



O pai do jogador acredita, em todo o caso, que o tipo de tratamento a aplicar neste caso será encontrado "em breve": "Temos de ser pacientes".



A situação clínica de Mario Götze continua envolta em algum mistério, depois de na semana passada o Borussia Dortmund ter anunciado que o jogador padece de um problema ao nível do metabolismo. Segundo escreve esta segunda-feira o jornal 'Bild', o problema físico do médio, descrito mesmo como "enigmático", continua sem fim à vista, porque os médicos ainda estão a analisar qual será a melhor via a seguir. Uma informação confirmada pelo pai do jogador ao mesmo jornal."Não resta fazer muito mais do que estar em casa e esperar. Não há um plano de tratamento definido", referiu Jürgen Götze.

Autor: Luís Miroto Simões