O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, acredita que Antoine Griezmann faz parte do projeto do clube a longo prazo, apesar do assédio do Manchester United que aconteceu durante o mercado de verão."Temos muito cuidado em manter, não só ele, como todos os jogadores. O problema de Griezmann foi que surgiu toda uma série de histórias sobre o interesse de outros grandes clubes europeus e isso não o beneficiou. Griezmann é e será jogador do Atlético. Ele é importante, está num grande clube e quer ganhar títulos", afirmou, em declarações à 'Marca'.

Autor: Bruno Dias