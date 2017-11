Enrique Cerezo reagiu aos rumores que dão Antoine Griezmann a caminho do PSG. Em declarações aos programas de rádio 'El Larguero', 'El Partidazo' e 'El Transistor', o presidente do Atlético Madrid respondeu às declarações do internacional francês em que este revelou que era um sonho jogar com Neymar e Mbappé. "Griezmann disse que quer jogar com Neymar e Mbappé. Pois teremos que fazer um esforço e trazê-los", afirmou o líder colchonero.Cerezo deixou ainda claro que o avançado está bem em Madrid. "Griezmann é um jogador do Atlético e acredito que continuará a ser. Tudo tem uma explicação, desde a época de Fernando Torres com dúvidas se vai ou se fica. Eles jogam onde querem jogar. Griezmann é um jogador do Atlético de Madrid e digo que acho que vai ser por muito tempo. E saibam que não minto. Os jogadores têm altos e baixos, mas ele está bem", frisou.

Autor: Bruno Dias