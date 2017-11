Continuar a ler

Como em tantas vezes nas respetivas carreiras, Ronaldo e Messi parecem jogar ao jogo do gato e do rato, numa perseguição sem limites que acaba motivá-los mutuamente.



Ano do desempate?



2018 surge, assim, como um potencial momento para desempate. O estatuto de melhor do Mundo é dividido por ambos desde 2008 e o próximo ano poderá reservar novo capítulo neste duelo. O Mundial ditará muito do desfecho. Quanto ao prémio de melhor marcador dos campeonatos europeus, Ronaldo surge nesta fase com um atraso já considerável, pois apontou somente um golo na Liga espanhola e Messi já vai com 12. Ainda assim, o argentino ocupa somente o 10.º posto na corrida de 2017/18, lideradao por Immobile (15 golos).





Sendo um exercício simplista (e potencialmente injusto), a verdade é que a Bola de Ouro/FIFA The Best e a Bota de Ouro são dois dos principais barómetros quando se pretende chegar à conclusão sobre quem é, efetivamente, o melhor futebolista da história. A primeira coroa o melhor do Mundo; a segunda distingue o maior goleador do continente onde estão os grandes craques do futebol planetário. Tratando-se de dois prémios com largas décadas de vida (embora a Bola de Ouro apenas distinguisse europeus até 1994, o que deixou de fora nomes como Pelé ou Maradona), a conclusão seguinte é a de que quem os arrecada mais vezes está claramente mais perto do topo.Ora, acontece que os líderes absolutos destes dois prémios estão ainda no ativo. Dão pelo nome de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Se o craque português igualou há poucas semanas o argentino com cinco distinções de melhor do Mundo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) - isto embora tenha menos uma Bola de Ouro -, esta sexta-feira a estrela do Barcelona recebeu a quarta Bota de Ouro e passou a dividir o topo com... CR7.