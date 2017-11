Continuar a ler

Do lado dos catalães, alinharam antigas estrelas do futebol mundial, como o holandês Edgar Davids, o brasileiro Edmilson ou o espanhol Gaizka Mendieta.Do lado dos Mambas Legends, equipa moçambicana, alinharam Chiquinho Conde ou Paíto, ex-Sporting ou Armando Sá, ex-Benfica, entre outros.No âmbito da preparação do jogo, Simão Sabrosa e Rivaldo estiveram recentemente em Maputo, tendo o ex-internacional português sido recebido pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, a quem ofereceu uma camisola do FC Barcelona, com o nome do Presidente da República estampado nas costas com o número 10.Durante a sua estada em Moçambique, os antigos jogadores do Barcelona cumpriram um programa de cariz humanitário, visitando orfanatos.