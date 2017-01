O autocarro que transportou os jogadores do Nice para o estádio Armand-Cesari, palco do encontro com o Bastia, acabou com os vidros estilhaçados na sequência do apedrejamento a que foi sujeito, alegadamente por adeptos do clube da Córsega.Segundo as informações vindas de França, tudo aconteceu a algumas centenas de metros da chegada ao recinto que acolhe o jogo inaugural da 21.ª jornada da Ligue. Ainda assim, o veículo prosseguiu a marcha, não havendo qualquer ferimentos entre os jogadores e restante staff do Nice, que saíram em segurança já no parque do estádio.Refira-se que o português Ricardo Pereira não é opção para este jogo pois o jogador emprestado pelo FC Porto está lesionado, mas o Nice conta com regresso do italiano Mario Balotelli à equipa depois de cumprir dois encontros de suspensão.