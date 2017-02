O Leicester dá hoje início à era pós-Ranieri, ao receber o Liverpool no Estádio King Power, sob a orientação do técnico interino Mike Stowell, enquanto não chega o sucessor do italiano. O Leicester continua a negociar com dois técnicos – um deles é, como Record avançou em primeira mão, o português Sérgio Conceição, além do inglês Nigel Pearson. Entretanto, a ‘Sky Sports’ revelou ontem que o norte-irlandês Martin O’Neill, atual selecionador da República da Irlanda, recusou o convite para voltar ao Leicester, ele que treinou os foxes entre 1995 e 2000.

O campeão inglês tenta hoje sair da zona de descida – onde caíram após a vitória do Crystal Palace no sábado – enquanto o Liverpool volta à competição após um miniestágio em Espanha e procura regressar ao 4º lugar da Premier.