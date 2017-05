Continuar a ler

Valverde, que orientou o Bilbao nas últimas quatro épocas, tendo ganho a Supertaça de Espanha em 2015, assume que "não é a primeira vez" que recebe "convites de equipas importantes".O espanhol garante, no entanto, que não está "comprometido com qualquer equipa" nem falou diretamente com algum clube, assumindo mesmo a possibilidade de um ano sabático."Há quem me procure um apartamento em Roma, quem me procure uma escola em Barcelona, outros em Segóvia...", ironizou, desviando o foco da conversa.O Barcelona deve anunciar segunda-feira o sucessor de Luis Enrique, que em março anunciou que não iria renovar com o clube que dirigiu nas últimas três temporadas.Sob a orientação de Valverde, o Athletic Bilbao qualificou-se uma vez para a Liga dos Campeões e duas para a Liga Europa: repetirá essa competição na próxima temporada, caso o Alavés não vença a Taça do Rei, este sábado contra o Barcelona.