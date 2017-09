Nélson Semedo deixou esta terça-feira elogios a Nélson Semedo na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting marcado para quarta-feira (19h45) no Estádio José Alvalade."É um jogador que se tem adaptado aos poucos. Não é fácil entrar na dinâmica de jogo do Barcelona, ao princípio custou-lhe mas foi melhorando muito. Cada vez que ele joga, ganhamos velocidade ofensiva e defensivamente. Vai ajudar-nos muito", referiu o treinador do Barcelona.

Autor: Bruno Fernandes