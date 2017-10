Ernesto Valverde não está preocupado com a corrida à Bola de Ouro. Na antevisão do jogo do Barcelona frente ao Olympiacos, do Grupo D da Liga dos Campeões, que vai decorrer esta quarta-feira às 19h45, o técnico considera que Lionel Messi é o melhor do mundo e que o troféu é pouco importante."Todos nós sabemos quem é o melhor jogador do mundo. O tema do troféu não é uma questão que me preocupe demasiado. Eu sei que Messi é o melhor. Não é por um troféu a mais ou a menos. Nem de ouro, prata ou bronze", sublinhou.Com a equipa a atravessar uma boa fase, o treinador blaugrana destaca o carinho que recebe quando joga na Grécia, no regresso a uma casa que bem conhece. "É emocionante jogar contra o Olympiacos, especialmente quando o fazemos fora. Num estádio em que realmente gosto de jogar. A equipa mudou muito mas ainda há pessoas que permanecem. É um clube que está habituado a ganhar", frisou.