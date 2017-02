Continuar a ler

Pela equipa insular alinhou o médio português Hélder Lopes, de 28 anos, ex-jogador do Beira-Mar e do Paços de Ferreira.



Com este triunfo na abertura da 24.ª jornada, a Real Sociedad subiu provisoriamente ao quinto lugar da classificação, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, com 44 pontos, enquanto o Las Palmas é 12.º, com 28.



A Real Sociedad venceu esta sexta-feira em Las Palmas por 1-0, no jogo que abriu a 24.ª jornada da liga espanhola, devido a um erro do guarda-redes da equipa da casa que originou o único golo da partida.Numa partida equilibrada e com oportunidades de golo para ambos os lados, quem acabou por fazer a diferença foi o guarda-redes do Las Palmas, o veterano Javi Varas, aos 74 minutos, depois de receber um passe atrasado de um companheiro. Na tentativa de repor a bola em jogo, colocou-a diretamente nos pés do médio da equipa basca, Xabi Prieto, que ficou em posição privilegiada para alvejar a baliza adversária, quando Varas ainda não tinha recuperado a sua posição entre os postes.

Autor: Lusa