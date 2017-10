A federação escocesa confirmou esta quinta-feira o castigo de dois jogos para Bruno Alves. O organismo que gere o futebol do país considerou o central culpado de conduta violenta . Em causa está a agressão do defesa do Rangers ao avançado Motherwell Louis Moult durante a derrota por 2-0, num jogo da Taça da Liga.Com isto, o internacional português falha o encontro do campeonato escocês frente ao Hearts, no sábado, e o primeiro jogo da Taça da Liga da próxima temporada, uma vez que o Rangers este ano já foi eliminado da competição