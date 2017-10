Continuar a ler

Depois de visionar as imagens, a Federação Escocesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao internacional português e aconselhou uma punição de dois jogos de suspensão.



Alves, que está a cumprir a sua primeira época no Rangers, que é treinado por Pedro Caixinha, vai ser ouvido na quinta-feira, dia em que ficará a conhecer a decisão final do organismo.

O defesa português Bruno Alves poderá ser suspenso por dois jogos, por alegadamente ter pontapeado um adversário no encontro entre o Glasgow Rangers e o Motherwell, das meias-finais da Taça da Liga escocesa.Num encontro que terminou com a vitória do Motherwell por 2-0, Bruno Alves terá agredido Louis Moult, o marcador dos dois golos, num lance que passou despercebido ao árbitro da partida.

Autor: Lusa