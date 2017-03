Apresentado como novo treinador do Rangers na segunda-feira, Pedro Caixinha estreou-se da melhor forma ao comando do clube de Glasgow, goleando (4-0) o Hamilton em jogo da 29.ª jornada da liga escocesa.Hyndman (26'), Clinton Hill (41'), Waghorn (55' pen.) e Lee Wallace (74') fizeram os golos da equipa orientada pelo técnico português, que registou o seu triunfo mais volumoso no campeonato esta época e reforçou o 3.º lugar, com 50 pontos, a oito do Aberdeen (2.º), que também ganhou (2-0) este sábado ao Hearts, onde joga Esmael Gonçalves.Na frente segue o imparável Celtic, que visita o Dundee no domingo. Depois do empate (1-1) no dérbi com o Rangers, o conjunto orientado por Brendan Rodgers procura regressar às vitórias - para já, e com 10 jogos por realizar, tem 22 pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor, precisando apenas de dois triunfos para conquistar novo título.