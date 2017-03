O treinador português Pedro Caixinha rescindiu esta quinta-feira com o Al Gharafa, do Qatar, o contrato que o ligava ao clube até ao final da temporada.



Desta forma, o técnico já pode seguir viagem para a Escócia, o que poderá acontecer ainda esta semana, para assinar contrato com o Rangers. Os escoceses queriam contar com o português de 46 anos o mais rapidamente possível, uma vez que Mark Warburton já saiu em fevereiro e o clube não quer perder mais tempo na sucessão.





Continuar a ler

Desta forma, Caixinha até poderá assistir ao principal dérbi da Escócia, frente ao Celtic, que se disputa no domingo às 12 horas. O início do seu trabalho poderia começar logo no dia seguinte.



O Al Gharafa já confirmou a rescisão do treinador no seu twitter oficial: "O desejo do treinador em estudar melhor a oferta do clube escocês foi mais forte do que o nosso desejo de o manter connosco".



Desta forma, Caixinha até poderá assistir ao principal dérbi da Escócia, frente ao Celtic, que se disputa no domingo às 12 horas. O início do seu trabalho poderia começar logo no dia seguinte.O Al Gharafa já confirmou a rescisão do treinador no seu twitter oficial: "O desejo do treinador em estudar melhor a oferta do clube escocês foi mais forte do que o nosso desejo de o manter connosco".

Autor: Miguel Pedro Vieira