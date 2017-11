O Rangers somou o segundo triunfo seguido após a saída de Pedro Caixinha, ao ganhar ao Partick por 3-0, na 13.ª jornada da liga escocesa. Candeias foi o único português em campo - Bruno Alves não saiu do banco - e esteve em foco, com uma assistência para Ross McCrorie abrir o marcador (30') e um golo logo ao seguir (39'). Windass fechou as contas aos 47'.Com o triunfo, o Rangers manteve o 4.º lugar, a 6 pontos do líder Celtic. Os católicos venceram o St. Johnstone (4-0) e bateram um recorde com 100 anos, ao chegarem aos 63 jogos consecutivos sem perder no campeonato escocês.