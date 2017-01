Continuar a ler

O Celtic, que em novembro venceu a Taça da Liga, soma 17 vitórias consecutivas e lidera a liga escocesa com 64 pontos, mais 22 que o rival Glasgow Rangers, que é segundo.



O Celtic de Glasgow estabeleceu este domingo um novo recorde de 27 jogos sem perder nas competições internas, ao golear o Hearts por 4-0, em jogo da 22.ª jornada da liga escocesa.Dois golos de Sinclair, um de McGregor e outro de Roberts garantiram o triunfo dos 'católicos', que superaram um recorde com 50 anos, que foi estabelecido pela equipa que na época de 1966/1967 se sagrou campeã europeia de clubes, numa final disputada no Estádio Nacional, no Jamor.

Autor: Lusa