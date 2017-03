Continuar a ler

Graeme Murty continua à frente do Glasgow Rangers até ao dérbi deste domingo frente ao Celtic, mas Pedro Caixinha estará na bancada a observar a partida e começará a trabalhar com a equipa já esta segunda-feira.



"É uma honra juntar-se ao Rangers. Este clube tem uma grande história e tradição e estou muito orgulhoso de seguir as passadas de treinadores lendários como Walter Smith, Graeme Souness e Jock Wallace", declarou Pedro Caixinha, citado pelo site oficial do clube escocês.



"O Rangers é um nome reconhecido mundialmente e espero criar uma relação positiva com os adeptos e conhecer os jogadores e equipa técnica. Sei que tenho muito trabalho pela frente e quero garantir aos adeptos que vou fazer de tudo para criar uma equipa vencedora e agradável de ver jogar", sublinhou ainda o técnico português. Pedro Caixinha já passou pelo Al-Gharafa (Qatar), Sporting, Panathinaikos, Rapid Bucareste e seleção nacional da Arábia Saudita enquanto treinador adjunto, antes de assumir o cargo de treinador no U. Leiria, Nacional e o Santos Laguna.

O Glasgow Rangers anunciou este sábado ter chegado a acordo com Pedro Caixinha para ser o treinador do clube escocês durante as próximas três temporadas. No comunicado publicado no site oficial, o clube refere que o técnico português foi "a primeira escolha".O clube escocês recorda o percurso de Caixinha, referindo que o português é "apenas o 16.º treinador a treinar o Rangers e [que] chega com uma experiência bastante rica".