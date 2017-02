O site britânico de apostas 'Sky Bet' coloca o português Pedro Caixinha, técnico do Al-Gharafa (Qatar), no topo dos principais candidatos ao comando do Rangers, após o despedimento de Mark Warburton.Para além do treinador português de 46 anos, Alex Neil (Norwich) e Alex McLeish (sem clube) são os nomes mais apontados ao comando do histórico emblema escocês.

Autor: Diogo Jesus