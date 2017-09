O conjunto de Glasgow adiantou-se no marcador aos 55', por Carlos Peña, a passe do extremo português. Depois, os anfitriões chegaram ao empate mesmo no final de tempo regulamentar (90') por Kris Doolan. Mas, no tempo extra, Candeias acabaria por marcar aos 94', fazendo depois a assistência para Eduardo Herrera fixar o resultado final aos 99'.

O Rangers qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga escocesa ao vencer por 3-1 no terreno do Partick Thistle, num encontro em que a equipa de Pedro Caixinha apenas chegou ao triunfo no prolongamento e muito por culpa de Candeias, que foi decisivo ao fazer um golo e duas assistências.