Mesmo reduzidos a dez unidades, devido à expulsão de Ryan Jack, aos 90', Daniel Candeias teve a oportunidade de matar o jogo, com um penálti, aos 90'+4, mas acabou por permitir a defesa do guarda-redes adversário. Na jogada seguinte, o Kilmarnock chegou ao empate, por Chris Burke, aos 90'+5.



Com este resultado, o Rangers caiu para o 4.º lugar da prova, com 18 pontos, menos um do que o Motherwell, que subiu para 3.º, e menos oito do que o líder Celtic, que venceu por 3-0 na visita ao Aberdeen, que ainda não tinha perdido e seguia com os mesmos pontos dos católicos de Glasgow. Mesmo reduzidos a dez unidades, devido à expulsão de Ryan Jack, aos 90', Daniel Candeias teve a oportunidade de matar o jogo, com um penálti, aos 90'+4, mas acabou por permitir a defesa do guarda-redes adversário. Na jogada seguinte, o Kilmarnock chegou ao empate, por Chris Burke, aos 90'+5.Com este resultado, o Rangers caiu para o 4.º lugar da prova, com 18 pontos, menos um do que o Motherwell, que subiu para 3.º, e menos oito do que o líder Celtic, que venceu por 3-0 na visita ao Aberdeen, que ainda não tinha perdido e seguia com os mesmos pontos dos católicos de Glasgow.

O Rangers, do português Pedro Caixinha, deixou esta quarta-feira fugir a vitória nos descontos e empatou a uma bola na receção ao lanterna vermelha Kilmarnock, na 11.ª jornada da Liga escocesa.Com Bruno Alves a capitanear e Daniel Candeias igualmente no onze titular, o Rangers colocou-se em vantagem aos 44 minutos, por Jason Holt. Porém, os últimos momentos do jogo foram dramáticos para a equipa de Caixinha, que assistiu ao encontro da bancada, na sequência do expulsão da ronda anterior.

