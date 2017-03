Pedro Caixinha está a um pequeno passo, segundo a imprensa britânica, de mudar-se do Al-Gharafa para o Rangers. O português é aguardado em Glasgow ainda antes do fim de semana, por forma a negociar os termos do contrato, mas para que isso aconteça precisa primeiro de receber luz verde do clube do Qatar, o que deve suceder nas próximas horas.

O Rangers está insatisfeito com o percurso na Premier (3º lugar a 33 pontos do líder Celtic) e considera Caixinha o homem ideal para o devolver aos dias de glória que precederam a descida ao inferno (despromovido ao 4º escalão, em 2012/13, por ter falido). O luso crê no projeto e mostra-se disposto a rumar à Escócia. A massa afeta ao clube aprova a contratação, pois vê em Caixinha várias semelhanças com José Mourinho.





O que falta para ele ocupar o banco que nos últimos cinco jogos tem sido do interino Graeme Murty? Ainda no Qatar, o favorito à sucessão de Mark Warburton (despedido no início de fevereiro) aguarda que o presidente do Al-Gharafa, clube ao qual está vinculado até julho, aceda a deixá-lo sair... já! O destino está nas mãos do xeque Jassim bin Thamer Al Thani, membro da família que governa o Qatar. Dado o elevado estrato social do líder do Al-Gharafa, o processo obedece a um rígido protocolo, algo que tem vindo a arrastar o desenlace.

O namoro tem tudo para redundar em casamento ao contrário do que sucedeu em 2015, altura em que Caixinha chegou a ser ‘nomeado’ putativo adjunto de Vítor Pereira no Rangers. Como o clube falhou a promoção ao escalão principal em 2014/15, nenhum deles... se mudou para Glasgow.



Pode assistir ao clássico do domingo



O português pode, segundo a ‘Sky Sports’, marcar presença domingo na tribuna do Celtic Park para assistir ao Old Firm (Celtic-Rangers), referente à 28ª ronda da Premier. A equipa ‘protestante’ ainda será dirigida por Graeme Murty, mas Pedro Caixinha terá oportunidade de tomar o pulso àquilo que o espera.



Saudades de Capucho e Pedro Mendes



Portugal continua a ter muito prestígio no Rangers, que lembra com saudade os tempos em que Pedro Mendes (2008/10) e Nuno Capucho (2003/04) faziam parte do seu plantel. A realidade agora é diferente, o clube não é campeão desde 2010/11, estando esta temporada no 3º lugar a 33 pontos do líder Celtic.