O avançado Louis Elliott Moult (52 minutos e 74') apontou os dois tentos do Motherwell, quarto classificado no campeonato, a dois pontos do Rangers, terceiro.



"Só temos duas opções: ganhar ou ganhar", tinha dito o treinador português antes do encontro, mas o primeiro grande título para o Rangers desde 2011 vai continuar, para já, mais uma vez adiado.

O Glasgow Rangers de Pedro Caixinha falhou este domingo o apuramento para a final da Taça da Liga escocesa, ao perder, em casa, ao perder em casa com o Motherwell, por 2-0 , com um trio de portugueses no onze.Os defesas Bruno Alves e Fábio Cardoso e o extremo Candeias entraram nas opções iniciais de Pedro Caixinha, que, perante os seus adeptos, desperdiçou oportunidade soberana para os protestantes poderem discutir o seu primeiro título importante desde 2011.

