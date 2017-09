O Rangers, comandado por Pedro Caixinha, não conseguiu evitar uma derrota caseira no dérbi de Glasgow frente ao campeão Celtic. A equipa do técnico português, que contou com Fábio Cardoso e Candeias no onze - Dálcio não saiu do banco -, acabou derrotada por 2-0 e já está a 8 pontos do rival, que lidera o campeonato escocês, após a 7.ª jornada.Em Ibrox, os anfitriões ainda conseguiram resistir durante a primeira parte, mas o conjunto orientado por Brendan Rodgers confirmou o maior poderio logo após o intervalo. Tom Rogic (50') e Leigh Griffiths (65') foram os marcadores de serviço dos visitantes, que somaram a sexta vitória (cederam apenas um empate) na liga, somando agora 19 pontos.