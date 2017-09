Continuar a ler

Contudo, a equipa de Glasgow conseguiu a reviravolta em apenas seis minutos, com um bis de Declan John (21 e 25 minutos) e do português Daniel Candeias (27), tendo Graham Dorrans (59) fechado o marcador na marcação de um penálti.



O Rangers, treinado pelo português Pedro Caixinha, regressou esta sexta-feira aos triunfos na Liga escocesa, ao conseguir uma reviravolta no terreno do Hamilton e golear por 4-1 Depois de um empate com o Partick Thistle (2-2) e a derrota em casa com o rival Celtic (2-0), os protestantes voltaram a vencer, mas entraram na partida da 8.ª jornada a perder, depois de Daniel Redmond ter adiantado o Hamilton logo no primeiro minuto.