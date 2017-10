O Rangers, treinado por Pedro Caixinha, venceu no reduto do St. Johnstone (3-0) esta sexta-feira, no jogo inaugural da 9.ª jornada da Liga escocesa.Com três portugueses no onze - Bruno Alves, Fábio Cardoso e Daniel Candeias - os protestantes abriram o marcador aos 27 minutos, com um golo de Carlos Peña. O médio mexicano viria a marcar novamente, aos 78', já com o St. Johnstone reduzido a 10 unidades (Steven Anderson foi expulso aos 71'). O placar ficou fechado com um golo de Graham Dorrans aos 86'.A equipa orientada pelo técnico português manteve o bom registo fora de portas - quatro vitórias e um empate - e prossegue na 3.ª posição do campeonato, com 17 pontos, a três do líder da prova, Celtic, e do Aberdeen, que só entram em campo este sábado.