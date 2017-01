O internacional holandês, que já alinhou no Real Madrid, Rafael van der Vaart, pode conhecer um novo capítulo na carreira. Depois de na época passada ter jogado na Dinamarca, no FC Midtjylland, é a Escócia que parece fascinar o criativo, segundo afirmou o próprio em entrevista ao 'Sunday Post'."Ainda não tive a oportunidade de jogar na Escócia, mas vamos ver o que futuro oferece", começou por afirmar. O jogador que foi durante muitos anos a estrela do Ajax referiu ainda que muitos dos ex-companheiros lhe falavam do Rangers e do Celtic como "algo muito especial"."Se surgir algo, claro que vou considerar", atirou, considerando ainda que aos 33 anos se sente jovem o suficiente para ser considerado um jogador válido na equipa pela qual atuar.