De acordo com o artigo em causa, Juan Carlos Unzué tem muito a seu favor e entre esses pontos estão a "experiência, o conhecimento do clube, o bom balneário e o facto de ser um génio da estratégia".



Luis Enrique já confirmou que vai deixar o Barcelona no final da temporada . Desde que fez o anúncio vários nomes têm sido adiantados como possíveis sucessores, sendo que Jorge Sampaoli foi apontado como a possibilidade mais forte. Contudo, num artigo publicado esta quarta-feira no 'Sport' - assinado por Lluís Mascaró - é dito que a escolha está feita e é um homem da casa.Chama-se Juan Carlos Unzué e o seu nome ganha força entre os que vão tomar a decisão: Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Albert Soler e Robert Fernández. A concretizar-se será uma opção na linha do que foi feito com Tito Vilanova, quando este rendeu Pep Guardiola.

Autor: Sandra Lucas Simões