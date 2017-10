Continuar a ler

Segundo afirma o 'Sport Bild', o clube bávaro não gostou da resposta de Tuchel porque não deu o sim incondicional quando foi contactado e perguntou pelo projeto do clube.



Jupp Heynckes poderá ser o novo treinador do Bayern Munique. O treinador de 72 anos retirou-se em 2013, depois de ter conquistado tudo ao serviço do clube bávaro (Liga alemã, Supertaça, Taça da Alemanha e ainda Liga dos Campeões). Se assim acontecer, orientará o clube pela quarta vez.

O Bayern Munique continua a trabalhar para, mas parece que a missão não está fácil. Segundo o jornal 'Sport Bild', existem algumas divergências entre Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness sobre quem deveria ser o novo treinador do clube bávaro, sendo que nesta altura Jupp Heynckes é nome apontado.Rummenigge queria apostar em Thomas Tuchel, ex-treinador do Borussia Dortmund, enquanto que o presidente Hoeness preferia Julian Nagelsmann, atual treinador da última sensação da Bundesliga, o Hoffenheim, que tem contrato com o clube até 2021.