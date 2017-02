Continuar a ler

"Agradeço a confiança que depositaram em mim e no meu trabalho. Sou adjunto, a trabalhar com o treinador principal, Slodoban Krcmarevic, um sérvio. Vim com o propósito de trazer novas ideias, novas metodologias. Felizmente, pertencemos a uma classe que está muito bem vista no panorama mundial, as pessoas acreditam no trabalho dos treinadores portugueses, nas nossas ideias e foi também por isso que aqui estou", acrescentou.



Os primeiros dias numa nova realidade não apanharam Toni de surpresa. "Eu ainda trabalhei numa realidade muito mais diferente do que a nossa, no Tractor. Essa sim, era bem diferente da nossa realidade europeia, com a qual me identifico mais. Há mais organização, mais disciplina, até porque a Eslovénia é um país onde o futebol é levado a sério", referiu Toni, que não esconde o desejo de um dia ser técnico principal.



"Claro, é para isso que trabalho e sei que vou lá chegar. Não tenho problemas em assumir responsabilidades e trabalhar sob pressão. Pelo contrário, é sob pressão que me sinto bem e mais bem adaptado para fazer o meu trabalho. Não fui grande jogador, mas serei bem melhor treinador", garantiu. "Agradeço a confiança que depositaram em mim e no meu trabalho. Sou adjunto, a trabalhar com o treinador principal, Slodoban Krcmarevic, um sérvio. Vim com o propósito de trazer novas ideias, novas metodologias. Felizmente, pertencemos a uma classe que está muito bem vista no panorama mundial, as pessoas acreditam no trabalho dos treinadores portugueses, nas nossas ideias e foi também por isso que aqui estou", acrescentou.Os primeiros dias numa nova realidade não apanharam Toni de surpresa. "Eu ainda trabalhei numa realidade muito mais diferente do que a nossa, no Tractor. Essa sim, era bem diferente da nossa realidade europeia, com a qual me identifico mais. Há mais organização, mais disciplina, até porque a Eslovénia é um país onde o futebol é levado a sério", referiu Toni, que não esconde o desejo de um dia ser técnico principal."Claro, é para isso que trabalho e sei que vou lá chegar. Não tenho problemas em assumir responsabilidades e trabalhar sob pressão. Pelo contrário, é sob pressão que me sinto bem e mais bem adaptado para fazer o meu trabalho. Não fui grande jogador, mas serei bem melhor treinador", garantiu.

Toni Oliveira, treinador que deu os primeiros passos na profissão trabalhando ao lado do pai, Toni, antigo técnico do Benfica, abraçou um novo desafio na Eslovénia, juntando-se ao NK Rudar, de Velenje, atual 7º classificado na liga local. O jovem técnico, de 34 anos, explicou a Record como surgiu a oportunidade, que se traduz numa espécie de emancipação profissional em relação ao pai."Foi um desafio da Ibersports e agradeço desde já a confiança do Paulo Roberto, do Nuno Frechaut e de Antonino Almeida, que é o dono da empresa. Aceitei porque é um projeto importante, de acordo com as minhas perspetivas e porque gosto de desafios sustentados", começou por dizer Toni Oliveira, que relacionou o convite com a sua ainda curta experiência.

Autor: José Carlos Freitas