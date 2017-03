Continuar a ler

Sem governo durante dez meses, desde dezembro de 2015 a outubro de 2016, a Espanha não conseguiu implementar o novo Código Mundial Antidopagem, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2015. No entanto, na passada sexta-feira, o governo deu 'luz verde' à nova lei.



"Esse decreto-lei entra em vigor com efeitos imediatos e, consequentemente, o código será integrado na legislação espanhola", esclareceu a AMA.



Na nota, a entidade precisa que ainda falta a ratificação do parlamento espanhol, que deverá acontecer durante o próximo mês, para que a lei seja formal.



"Se tal não acontecer nesse período de tempo, o país regressará automaticamente ao estatuto de não-conformidade", explica a AMA.



Entre outras coisas, o novo código duplica a duração das suspensões desportivas por casos de dopagem, de dois para quatro anos, e pune cúmplices, médicos, treinadores ou diretores de equipas. Sem governo durante dez meses, desde dezembro de 2015 a outubro de 2016, a Espanha não conseguiu implementar o novo Código Mundial Antidopagem, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2015. No entanto, na passada sexta-feira, o governo deu 'luz verde' à nova lei."Esse decreto-lei entra em vigor com efeitos imediatos e, consequentemente, o código será integrado na legislação espanhola", esclareceu a AMA.Na nota, a entidade precisa que ainda falta a ratificação do parlamento espanhol, que deverá acontecer durante o próximo mês, para que a lei seja formal."Se tal não acontecer nesse período de tempo, o país regressará automaticamente ao estatuto de não-conformidade", explica a AMA.Entre outras coisas, o novo código duplica a duração das suspensões desportivas por casos de dopagem, de dois para quatro anos, e pune cúmplices, médicos, treinadores ou diretores de equipas.

A Espanha está novamente conforme com o Código Mundial Antidopagem, anunciou esta terça-feira a Agência Mundial Antidopagem (AMA).A agência espanhola antidopagem foi classificada como não-conforme com o código em março de 2016, na sequência da ausência de ratificação da nova regulamentação antidoping por parte do parlamento espanhol.

Autor: Lusa