Novo equipamento (que tanta polémica causou) e a Espanha continua a mesma. Este sábado, diante de uma Costa Rica desfalcada de Keylor Navas e Bryan Ruiz, a Roja confirmou o seu favoritismo, vencendo por 5-0 num encontro de preparação realizado no La Rosaleda, em Málaga.Foi uma vitória 'tranquila' da formação espanhola, que começou a ser desenhada bem cedo, com um golo de Jordi Alba, logo ao sexto minuto, vantagem que Álvaro Morata ampliaria aos 23'. Estava feito o resultado que se verificava ao intervalo. Segunda parte, quatro trocas efetuadas e mais três golos, da autoria de David Silva (51' e 55') e Iniesta (73'), para fixar o 'score' final de 5-0.Terça-feira, no Krestovskyi, de São Petersburgo, há novo duelo, agora ante a Rússia.

Autor: Fábio Lima