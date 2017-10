Depois da queixa apresentada à UEFA pela transferência de Neymar, adquirido pelo PSG por 222 milhões de euros, o presidente da Liga espanhola juntou-lhe agora um estudo em que pretende demonstrar que o clube parisiense é financiado artificialmente pelo Estado do Qatar. Citado pelo ‘L’Équipe’, Javier Tebas tece duras críticas ao emblema francês, que pretende ver excluído das competições europeias. E neste combate pelo fair play financeiro engloba também o City.



"O PSG e o Manchester City continuam a fazer batota. Como a sua receita real não permite fazer esses investimentos, inventaram patrocinadores, vinculados aos Estados, com valores que não correspondem ao mercado", afirmou, prometendo não ficar por aqui. "Vamos esperar até ao final do ano para ver o que faz a UEFA. Se nada fizer, vamos apresentar uma queixa na União Europeia, porque este sistema não pode continuar. O PSG estar fora da Champions. Se descobrirmos que fizeram fraude, por que não afastá-los?"