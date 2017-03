Continuar a ler

Bruscolotti, antigo defesa do Nápoles, também confirmou o cenário esperado ao diário espanhol: "O San Paolo não vai falhar. Além disso, haverá mais de 60 mil pessoas, tal como deve ser". Recorde-se que já esta segunda-feira centenas de adeptos napolitanos fizeram uma espera à comitiva madridista no percurso para o



O Nápoles vai tentar virar a eliminatória, após ter perdido em Espanha por 3-1 na primeira mão. O jogo está agendado para a hora habitual da Liga dos Campeões: 19H45. Bruscolotti, antigo defesa do Nápoles, também confirmou o cenário esperado ao diário espanhol: "O San Paolo não vai falhar. Além disso, haverá mais de 60 mil pessoas, tal como deve ser". Recorde-se que já esta segunda-feira centenas de adeptos napolitanos fizeram uma espera à comitiva madridista no percurso para o hotel O Nápoles vai tentar virar a eliminatória, após ter perdido em Espanha por 3-1 na primeira mão. O jogo está agendado para a hora habitual da Liga dos Campeões: 19H45.

Real Madrid chegou a Napóles e foi... isto!

Já se sabia que os adeptos do Nápoles não iam tornar fácil a vida ao Real Madrid na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas o diário 'Marca' vai mais longe e avisa que o Estádio San Paolo pode registar uma sobrelotação no encontro de terça-feira.Oficialmente, o recinto comporta cerca de 60 mil espectadores, mas o jornal espanhol afirma que deverão estar quase 70 mil pessoas nas bancadas, ainda que a UEFA se esforce para fazer cumprir as regras. Um sinal de que as bancadas poderão mesmo registar uma sobrelotação é a medida que o clube italiano tomou de abrir as portas do palco quase seis horas antes do início do jogo.

Autor: Luís Miroto Simões