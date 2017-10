Continuar a ler

Segundo a publicação digital espanhola, Mourinho e Modric mantém-se em contacto regulamente e o futebolista tem vindo a relatar que o ambiente no grupo de trabalho liderado agora por Zinedine Zidane é de divisão, desde logo por causa do treinador francês favorecer os compatriotas Karim Benzema e Raphaël Varane.



Outro foco de divisão e de instabilidade será também o tratamento privilegiado que Zidane dá a Bale, algo que também desagrada a muitos futebolistas, pois entendem que há outros no plantel, como Marco Asensio ou Lucas Vázquez, que podem fazer melhor do que o galês.



O 'Diario Gol' adianta que Luka Modric está a informar José Mourinho do que se passa no Real Madrid e a notícia associa este cenário ao alegado interesse do Manchester United a garantir um bom negócio na contratação de Gareth Bale, um futebolista que continua a ser alvo do Manchester United, onde o treinador trabalha há cerca de um ano.Mourinho foi o principal responsável por o Real Madrid ter contratado Modric no verão de 2012, no arranque daquela que seria a sua última temporada no cargo no clube espanhol, mas manteve contacto com o internacional croata, que permanece reconhecido ao português.