O jornal espanhol adiante que as conversações vão manter-se nos próximos dias, mas apenas para definir o cargo exato de Tiago, uma vez que a sua continuidade no Atlético está desde já assegurada.



Tiago, de 36 anos, chegou ao clube da capital espanhola em 2009/10, vindo da Juventus.

O percurso de Tiago no Atlético Madrid pode não ter terminado. O jogador despediu-se da equipa no domingo, mas pode agora integrar o corpo técnico dos colchoneros.Segundo o diário 'As, este tem sido um cenário equacionado nas últimas semanas, tanto por Tiago como por Diego Simeone, com quem o português tem uma excelente relação.

Autor: Luís Miroto Simões