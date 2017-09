Continuar a ler

O segundo golo pertenceu ao avançado argentino Pablo Piatti, com um remate cruzado do flanco esquerdo, ainda desviado pelo experiente guarda-redes Sergio Alvarez, a culminar um lance típico de contra-ataque, com Juan Manuel Jurado a fazer o último passe antes da finalização.O golo que recolocou o Celta na discussão do resultado surgiu aos 69 minutos, com um grande remate do avançado dinamarquês Pione Sisto, com o pé direito, à entrada da área, após passe atrasado de Iago Aspas, que fez a bola entrar no ângulo superior da baliza de Pau Lopez.Com este triunfo, o Espanyol saiu da zona de despromoção e ocupa o 16.º lugar, com quatro pontos, passando o Celta de Vigo, que é 17º, com três, primeiro lugar logo acima da 'linha de água', abaixo da qual se encontram Deportivo (18º), com um ponto, Málaga e Alavés com zero, penúltimo e último da classificação geral, respetivamente.O campeonato espanhol é liderado pelo FC Barcelona, com 12 pontos, seguido do Sevilha, com 10, da Real Sociedad, com nove, e do Real Madrid, com oito.