Antes de as equipas recolherem aos balneários, a equipa da casa voltou a colocar-se em vantagem por Gerard Moreno, aos 45+1. Mas, no reatamento do jogo, o mesmo Mauricio Lemos voltou a empatar a partida, aos 49 minutos.Um penálti que Pablo Piatti não falhou, aos 53', colocou definitivamente o Espanyol na frente, com José Jurado a dilatar a diferença aos 74'. Ainda assim, Mateo García reduziu para o Las Palmas, aos 84'.O Espanyol mantém-se em 9.º lugar, com 39 pontos, enquanto o Las Palmas permanece em 12.º.