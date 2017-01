Continuar a ler

O Sevilha, atual terceiro classificado, com os mesmos 42 pontos do Barcelona (2.º) e a um do líder Real Madrid, que soma menos dois jogos e ainda hoje defronta a Real Sociedad, cedo sofreu a contrariedade de ficar reduzido a 10 unidades por expulsão do argentino Nicolas Pareja, aos dois minutos.Apesar do montenegrino Stevan Jovelic ainda ter empatado aos 20 minutos, mantendo o Sevilha na luta pelo resultado, o Espanyol sentenciou o encontro com golos de Marc Navarro, aos 45+2 minutos, e de Gerard Moreno, aos 71'.Com os três pontos conquistados, o Espanyol ascendeu ao nono lugar da tabela classificativa da liga espanhola, com os mesmos 29 pontos do Athletic Bilbau (8.º), que ainda hoje defronta o Sporting Gijon, e do Eibar (10.º).