Numa nota publicada no site oficial do clube, que ocupa o 6.º lugar no Grupo A da Lega Pro, é manifestada a intenção de subir de divisão. "A proprietária vai empenhar-se firmemente para criar condições para levar o Como para a Serie B o mais rápido possível e desenvolver ao máximo os jovens talentos formados na equipa", pode ler-se no comunicado.Akosua Puni garantiu ainda estar "honrada por estar em Como e por passar a fazer parte de um clube com 110 anos de história". Quanto a Michael Essien, de 34 anos, assinou recentemente um contrato válido por um ano com o Persib Bandung, da Indonésia, sendo uma incógnita qual será o seu papel no negócio.Recorde-se que o jogador ganês destacou-se ao serviço do Chelsea, sob as ordens de José Mourinho, depois de ter passado pelos franceses do Bastia e do Lyon. Após deixar os blues, Essien alinhou ainda por Real Madrid, Milan e Panathinaikos. Refira-se ainda que Como é uma cidade do norte de Itália, situada a cerca de 40 km de Milão.